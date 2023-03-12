إحلال وتجديد مركز التنمية الشبابية بمركز منفلوط في أسيوط بتكلفة 59 مليون جنيه

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، اليوم، الأعمال الجاري تنفيذها، والوقوف على معدلات التنفيذ والتأكيد على خطوات استكمال الأعمال في المشروع، وفقًا للخطة الزمنية وبالمواصفات والمعايير التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة لخدمة أهالي المركز.

لجنة متابعة وزارة الشباب والرياضة

جاء ذلك بحضور لجنة المتابعة بوزارة الشباب والرياضة، المشكلة من الدكتور محمد عبد المنعم مدير عام المنشآت الشبابية بالوزارة، والمهندس أيمن أبو الفتوح، ومحمد مرسي، وأحمد السويفي وكيل المديرية للرياضة، والنائب حسام ماضي عضو مجلس النواب، والنائب مصطفى الكحيلي، وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب منفلوط ومهندسي الشركة المنفذة للمشروع.

مبنى الخدمات بمركز الشباب

وتابع اللواء محافظ أسيوط، الأعمال التي يجر تنفيذها بالمبنى الإداري، ومبنى الخدمات بمركز شباب منفلوط وفقًا لخطة إحلال وتجديد المركز بتكلفة اجمالية تبلغ 59 مليون جنيه، واستمع إلى شرح من المهندس المسئول عن معدلات التنفيذ، التي وصلت إليها فضلًا عن شرح من وكيل وزارة الشباب والرياضة لمراحل التنفيذ، وأعمال إنشاء الملاعب وفقًا للمواصفات القياسية.

وأكد المحافظ، تقديمه كل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع، والانتهاء منه في المواعيد المحددة مسبقًا، وفقًا للاشتراطات اللازمة والضوابط القانونية، ليصبح مركز شباب نموذجي، لافتًا إلى متابعته المستمرة لتنفيذ المشروع من خلال الجولات الميدانية والاجتماعات المستمرة مع كل المسئولين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، موجهًا تكليفاته لرئيس مركز ومدينة منفلوط، بالمرور الدوري والمتابعة على أرض الواقع، ورفع تقارير دورية في هذا الشأن، مشددا على ضرورة الاسراع في معدلات التنفيذ، والانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المقرر.