جامعة المنصورة تنظم ماراثون جري لدعم مبادرة «أتوبيس يلا كفالة»

نظمت جامعة المنصورة ماراثون للجري لدعم مبادرة «أتوبيس يلا كفالة» في وجود الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، وهي مبادرة أطلقتها مؤسسة يلا كفالة بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة للتوعية بالكفالة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي التي انطلقت من أمام بوابة الجامعة الرئيسية «البارون» وحتى ستاد جامعة المنصورة.

وزارة التضامن بذلوا جهودا كبيرة على أرض الواقع

وقال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة في تصريحات صحفية، نجد أن وزارة التضامن الاجتماعي بقيادتها وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلوا مجهودا كبيرا على أرض الواقع حيث تم فتح وحدة للتضامن داخل الجامعة التي تقوم بدور فعال بالنسبة للطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة ودعمها لجميع المجتمع المدني وداعمين لجامعة المنصورة وتواجدهم ودعمهم اللامحدود للجامعة وهيئة إغاثة الأطفال ولها العديد من الإسهامات الإيجابية.

جامعة المنصورة من الجامعات الرائدة التي تقدم كل الخدمات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن جامعة المنصورة من الجامعات الرائدة التي تقدم كل الخدمات التي تفيد المواطن المصري والجامعة أصبح لها دورا ليس تعليميا أو تربويا فقط وإنما تنمويا والجامعة هي ولادة وأنجبت عظماء وفنانين وموهوبين ونمد لكم أيادي وأتشرف بمشاركتي في هذا الحدث العظيم.

وأوضحت أن مبادرة «يلا كفالة» ستنطلق إلى الأمام ولن ترتد إلى الخلف وأوصى الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مكان الطفل في البيت والمجتمع وأوصى عدم السماح بوجود مؤسسات جديدة لأن الطفل مكانه في أسرة وليس مؤسسة وفتح منظومة الكفالة وبلغ عددهم 20 ألف طفل مكفول ومؤسسات الرعاية عددهم 9 الآف وهذا دليل أن النسبة أصبحت أقل بنسبة 50% ولابد من تهيئة بيئة داعمة وممكنة وتوفير حياة كريمة والتقدير والتشجيع المستمر من أجل مستقبل يسوده حياة كريمة للطفل إيمان من الرئيس السيسي بأن الطفل مكانه البيت والأسرة والمجتمع، ومبادرة يلا كفالة ستكون داخل الجامعة على مدار شهر كامل.