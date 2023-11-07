تركيب 929 وصلة مياه للأسر الأولى بالرعاية مجانا بقرى حياة كريمة في قنا

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى في قنا، جمعية الأورمان، في تركيب 929 وصلة مياه شرب نقيه للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بجميع قرى ونجوع ومراكز محافظة قنا، وذلك منذ بدء عمل الجمعية فى تركيب وصلات المياه.

يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة قنا وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وصلات مياه شرب مجانية

وأكد حسن عثمان، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بقنا، في بيان، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيكا بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

توفير حياة كريمة

من جانبه اكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الاسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.