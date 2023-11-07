أمين الفتوى بدار الإفتاء ينصح بتحمل الأزواج وقت الغضب

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة عما تفعله مع زوجها الذي رغم حنيته عليها، إلا أنه وقت الغضب يسبها بسبب عصبيته، مؤكدا أنَّ العلاقة بين الزوجين ليست كعلاقة الأغراب، بمعنى أنه على الزوج والزوجة أن يكون كل منهما «ستر للآخر».

عبد السميع: على الزوجة تحمل زوجها وقت عصبيته

وأضاف «عبد السميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه على الزوجة تحمل زوجها وقت عصبيته وانفعاله، موضحاً: «ربما يلفظ الزوج كلمة غير لائقة لزوجته وقت غضبه ويرفع صوته، ربما يتطاول.. رغم أن هذه التصرفات غير مقبولة، إلا أنه على الزوجة تحمل زوجها».

تحمل الزوجة لزوجها بسبب أنها رأت منه الخير الكثير

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنَّه على الزوجة تحمل زوجها وقت غضبه، لأنَّ الحسن منه كثير، والزوج قدم قبل ذلك الكثير، مستشهداً بكلام الزوجة نفسها في حق زوجها، وهي تصفه: «حنين وطيب وابن حلال.. اتحسن وبقى كويس بس بيطلع منه مواقف وبالتالي ينبغي تحملها والصبر عليها».