فرص استثمارية في 6 مناطق بكفر الشيخ.. طريقة التقديم

ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأول للمحافظة، اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بالمحافظة، لمناقشة وعرض فرص تجارية واستثمارية هائلة بعدد 6 مدن بمحافظة كفر الشيخ.

فرص استثمارية جديدة في كفر الشيخ

وأوضح المحافظ أن هذه الفرص تتميز بمقومات استثمارية تنافسية عالية في ضوء الاستعداد لمعرض التجارة البينية الأفريقي والتي تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر الجاري بهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية وزيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص المصري في القارة الأفريقية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشجيع الاستثمار تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، داعياً المستثمرين ورجال الأعمال للمشاركة في المعرض والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة دعماً للاقتصاد القومى.

جاء ذلك، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمانى شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء المراكز والمدن، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات، وإدارة الأستثمار، وجمعيات المستثمرين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

المحافظ يستمع لمقترحات المستثمرين للنهوض بالمناطق الصناعية

وخلال الاجتماع استمع المحافظ لمقترحات المستثمرين للنهوض بالمناطق الصناعية بالمحافظة، وجذب استثمارات جديدة، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين، واستعرض أبرز الفرص التجارية الاستثمارية ذات ميزات استثمارية تنافسية هائلة بـ6 مدن على مستوى محافظة كفر الشيخ، أهمها:

أولاً: في مدينة كفر الشيخ: فرصة فندق بجوار الجامعة ومسار العائلة المقدسة على مساحة 2886م2 - فرصة مشروع متعدد الأغراض «بنوك - عيادات - غرف فندقية» بجوار الجامعة وعمارات «سكن كل المصريين» على مساحة 24 ألف متر مربع - فرصة منطقة لوجستية بأرض المصنع «مطور عقاري» على مساحة 7 أفدنة - فرصة منطقة تجارية ومول «أرض وحدة الرصف» على مساحة 5720م2 - فرصة منطقة تجارية «مول» أمام نادى الشرطة على مساحة 3299م2 - فرصة مبنى إداري تجارى أمام ساحة القوات المسلحة على مساحة 369م2 - فرصة مستشفى استثماري بمحور صبري القاضي على مساحة 1947م2 - فرصة توكيلات تجارية بجوار ساحة القوات المسلحة على مساحة 1916م2 - فرصة فندق حديقة صنعاء على مساحة 3161م2 - فرصة مدرسة دولية بسخا على مساحة 2471م2 - فرصة دار مناسبات إداري - تجارى أمام مسجد الخياط على مساحة 1091م2.

ثانياً: مدينة مصيف بلطيم: فرصة وحدات مصيفية ومنشآت ترفيهية وتجارية بشاطئ الفنار على مساحة 5535م2 - فرصة فندق بجوار إدارة المصيف بمدخل النرجس على مساحة 4163م2.

ثالثاً: مدينة بلطيم: فرصة مول تجارى وفندق بمدخل مدينة بلطيم على مساحة 7793م2.

رابعاً: مدينة سيدي سالم: فرصة مبنى استثماري «سكنى - إداري» سوق الخضار القديم على مساحة 940م 2 - فرصة مبنى إداري تجارى سوق الأسماك القديم على مساحة 830م2.

خامساً: مدينة دسوق: فرصة مول «تجارى - إداري» أمام مدرسة جمال عبد الناصرعلى مساحة 1102م2.

سادساً: مدينة بيلت: فرصة مبنى «تجارى - إداري» بميدان التحرير على مساحة 1135م2.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنّه على الراغبين فى الاستثمار بأي من تلك الفرص التقدم بطلب باسم اللواء محافظ كفر الشيخ إلي إدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة.

نخبة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمحافظة كفر الشيخ

وقال المحافظ، أنّ المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمحافظة كفر الشيخ يضم نُخبة من القامات العلمية والاجتماعية والاقتصادية والذي يختص بالمشاركة فى وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة، ودعم المحافظة في وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية التي تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بالمحافظة، ودعم المحافظة في وضع سياسات التشغيل، وتحسين ظروف وخلق فرص عمل محلية مستدامة، ومساندة المحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّه يتم دعم المستثمرين وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار بالمحافظة، وتقديم التيسيرات، وتبسيط الإجراءات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، وتشجيع الإنتاج، ودعم الصناعة المحلية، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، والاستفادة من مواردها لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، لافتاً إلى أنّ استضافة مصر للمعرض الأفريقي للتجارة البينية يعكس جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بمصر والقارة الأفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز مشروعات التصنيع المشترك، للوصول إلي التكامل الاقتصادي بين دولها، وإتاحة وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الضخمة التى تتمتع بها دول أفريقيا.