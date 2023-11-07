استمرار انعقاد الندوات التثقيفية والقوافل الطبية داخل جامعة كفر الشيخ

يواصل الأسبوع البيئي بجامعة كفر الشيخ لليوم الثالث على التوالي أنشطته وفعالياته التوعوية والتثقيفية، الذي يُنظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر الجاري، بهدف تنمية الوعى البيئي لدى طلاب الجامعة، وتوظيف طاقاتهم في مجال العمل التطوعي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوق، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تنظيم فعاليات الأسبوع البيئي في شكل أنشطة وفعاليات متوازية

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ الجامعة حريصة على تنظيم فعاليات الأسبوع البيئي في شكل أنشطة وفعاليات متوازية وبشكل جماعي بين كليات الجامعة، لما له من أثر إيجابي لدى الطلاب، بما يتضمنه من محاضرات توعوية وتثقيفية وأنشطة مجتمعية يُشارك بها طلاب الجامعة، الذين سيحملون راية التطوير والتنمية في المستقبل، مشيراً إلي أنّ فعاليات الأسبوع تأتي اتساقاً مع توجهات القيادة السياسية في الانضمام للاتجاه العالمي لمواجهة الآثار المناخية والاستدامة البيئية، والبحث لإيجاد حلول للحد أو للتكيف مع هذه التغيرات المناخية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنّ الجامعة نفذت العديد من الفعاليات والندوات بكليات الجامعة، في ثالث أيام الأسبوع، مع استمرار حملات النظافة داخل الحرم الجامعي، واستمرار حملات التشجير ودهانات الأرصفة، واستكمال حملات تنظيف المسطحات الخضراء، واستكمال الدوري الرياضي البيئي بين كليات الجامعة.

ندوات تثقيفية ضمن فعاليات الأسبوع البيئي

وفي هذا الإطار نظمت كليات «الزراعة، والعلاج الطبيعي، والحقوق، والطب البشري، والألسن، والتربية النوعية، وطب الأسنان، والطب البيطري» بجامعة كفر الشيخ، ندوات تثقيفية ضمن فعاليات الأسبوع البيئي فى اليوم الثالث على التوالي، وقد تناولت هذه الندوات، استراتيجية مواجهة الأزمات والكوارث، والتعامل الآمن مع الأجهزة الذكية من منظور السلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة في التشريعات الوطنية والقانون الدولي، وإنتاج حيواني وداجني صديق للبيئة، والخدمات التي يُقدمها مركز التطوير المهني بالجامعة، وورشة عمل لكيفية كتابة السيرة الذاتية، والانبعاثات الكربونية وعلاقتها بالتغيرات المناخية، والبُعد البيئي للمشروعات القومية، ودور المرأة والشباب في الحفاظ علي البيئة، وفِي نهاية الندوات تمت الإجابة عن كافة تساؤلات الطلاب واستفساراتهم حول موضوع الندوات، وحضر فعاليات هذه الندوات كوكبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحشد من طلاب كليات الجامعة.

وفي القطاع الطبي، نظمت كلية العلاج الطبيعي، حملة للكشف والتقييم والعلاج بالمجان بالعيادات الخارجية بالكلية خلال الأسبوع البيئي، لكل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين وطلبة الجامعة، الذين يُعانون من تشوهات القوام، وتشوهات في العمود الفقري مثل التحدب الأمامي أو التحدب الجانبي أو تشوهات أخري للعمود الفقري، بالإضافة لتشوهات القوام من انزلاق غضروفي وفقاري ومشاكل الجهاز العضلي الهيكلي مثل خشونة الركبة، وقطع في الرباط الصليبي أو الغضروف الهلالي الداخلي أو الخارجي، والتواء مزمن في الكاحل أو فقدان في الاتزان والتوازن للجسم والتهاب الأعصاب الطرفية نتيجة الإصابة بمرض السكر، تحت إشراف الدكتور فايز الشامي، عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور أنيس غيط، وكلية الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.