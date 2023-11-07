«مكافحة القوارض والأضرار المتسببة عنها» ندوة بزراعة كفر الشيخ

نظمت إدارة القوارض بمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ ندوة بعنوان «مكافحة القوارض والأضرار المتسببة عنها»، بالإدارة الزراعية بمركز كفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور المهندسة نجلاء محمود سعيد، مدير المركز الإقليمي لمكافحة القوارض لقطاعي وسط وغرب الدلتا بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، والدكتورة وهيبة زغلول، مدير إدارة القوارض بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، والمهندسة ماجدة جادو، مهندسة القوارض بالمديرية، والمهندسة إيمان جمعة، مسؤول القوارض بمركز كفر الشيخ، والمهندسة عنايات البحيري، مهندسة بالمركز الإقليمي لمكافحة القوارض بإيتاي البارود.

مكافحة القوارض والأضرار المتسببة عنها

وتناولت الندوة كيفية مكافحة القوارض، والأضرار المتسببة عنها، لما لها من أخطار كبيرة على المحاصيل الزراعية وعلى الطعام الذي يتناوله الإنسان، وتؤثر بالسلب على المحاصيل الزراعية لأنها تعيش في جحور تحت الأرض، وتتغذى على البذور والمحاصيل، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على المحاصيل لأنها تحتل المرتبة الأولى في اقتصاد مصر، وأنّ القوارض تُهدد المحاصيل الزراعية وخاصةً محصول القمح.

حملة مكافحة القوارض بالأراضي المنزرعة بالمحاصيل الشتوية

وقالت الدكتورة وهيبة زغلول، مدير إدارة القوارض بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، إنّه سيتم تنفيذ حملة مكافحة القوارض بالأراضي المنزرعة بالمحاصيل الشتوية لموسم 2023 خلال الفترة المقبلة، تنفيذاً لاستراتيجية العمل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والإدارة المركزية لمكافحة الآفات والإدارة العامة لمكافحة القوارض والمركز الإقليمي لوسط وغرب الدلتا لمكافحة القوارض.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ حملة القضاء على القوارض بصورة متميزة خلال موسم الشتاء، وذلك حفاظاً على المحاصيل الزراعية، التي تأتى تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.