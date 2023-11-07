أستاذة مناعة: نصف سكان العالم مصابون بجرثومة المعدة

أوضحت الدكتورة أماني الشريف، أستاذة المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، أن نحو نصف سكان العالم مصابون بجرثومة المعدة، لافتة إلى أنَّها عبارة عن بكتريا موجودة في معدة الإنسان يمكن أن تنشط أو تكون غير نشطة.

جرثومة المعدة قابلة للشفاء

وأضافت «الشريف»، خلال حوار لها مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ جرثومة المعدة قابلة للتداوي والشفاء، عبر كورسات طبية محددة، موضحة أنَّ الطفيليات عبارة عن ديدان يكون من الصعب القضاء عليها، وتصل إلى أكثر من 10 أمتار داخل جسم الإنسان.

أعراض بسيطة للطفيليات: تصيب الأطفال بالأساس

وتابعت أستاذة المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر: «هناك أعراض بسيطة للطفيليات، وتكون في الدودة الدبوسية، وأعراضها تصيب الأطفال في الأساس، وتكون هناك حكة في فتحة الشرج، وتخرج ليلاً لنقل البيض للخارج، وبالتالي لابد أن تقوم الأم ببعض الإجراءات السريعة منها غسل جميع الملابس وقص الأظافر، وأيضا يكون هناك شعور بالغثيان من بعض الديدان، وأيضا هناك ديدان تصيب الإنسان نتيجة أكل السمك واللحم غير جيد التسوية».