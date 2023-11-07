حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفد نقابة العاملين بالبترول

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفد النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورحب بالوفد والزيارة، وأشار إلى أن قطاع البترول يسير وفق خارطة طريق واضحة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وأن اتفاقيات ترسيم الحدود أسهمت في زيادة إنتاج البترول لتحديد المراكز القانونية للشركات صاحبة امتيازالتنقيب.

وأشاد بدور النقابة العامة للعاملين في البترول في الاهتمام بتنمية الثروة البترولية في مختلف أنحاء البلاد، إضافة إلى توفير البترول ومشتقاته بالكميات التي تحتاجها البلاد، مشيرًا إلى أن ما تحقق للعمال بشكل عام وللعاملين في قطاع البترول بشكل خاص طفرة كبيرة، وأن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، كان يعمل على كل محاور التنمية بشكل متوازٍ، فضلا عن الاهتمام بتطوير البنية الأساسية، ونوه إلى أن الحملة تفتح أبوابها لتلقي أي طلبات من النقابة.

من جانبه، أشاد وفد النقابة بأن تكون الحملة الانتخابية لأول مرة جامعة ومنظمة تقبل كل فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن إنجازات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حققت طفرة تنموية ملموسة، خاصة في حملات فيروس سي و100 مليون صحة وغيرها من المبادرات التي استفاد منها المواطنون والعمال على وجه الخصوص، وأن النقابة تقوم بتوعية العاملين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي، فضلا عن زيادة الوعي بإنجازات القيادة السياسية في كل المجالات وفي مجال البترول على وجه الخصوص، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة.