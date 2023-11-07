استشاري طاقة: الشرق الأوسط المحور الرئيسي لإنتاج البترول في العالم

قال الدكتور سامح نعمان، استشاري الطاقة، إن الدول المنتجة للبترول 10 دول، 4 عربية بالإضافة لإيران، موضحا أن منطقة الشرق الأوسط هي المحور الرئيسي في الحفاظ على البترول سواء في الإنتاج أو في الأسعار.

إنشاء وكالة الطاقة الدولية لكي تركز على منطقة الشرق الأوسط

وأوضح استشاري الطاقة خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه جرى إنشاء وكالة الطاقة الدولية سنة 1974 لكي تركز على منطقة الشرق الأوسط، ولم يحدث بداخلها نزاعات قوية، مشيرًا إلى أن الدول الأربع لو تم تخفيض إنتاجها ما يقرب من 10% سيؤدي من تقليل إنتاجهم اليومي أو التصدير اليومي ما يقرب من 3 ملايين برميل.

أمريكا تستورد يوميًا 3 ملايين برميل

وتابع الدكتور سامح نعمان استشاري الطاقة، أن أمريكا تستورد يوميًا 3 ملايين برميل، وتستورد الصين 11 مليون برميل، والهند تستورد 5.2 مليون برميل، واليابان 3.4 مليون برميل، وكوريا 3 ملايين، وألمانيا تستورد 2.2 مليون برميل، لافتًا أن منطقة الشرق الأوسط هي المحور الرئيسي لإنتاج البترول، وإذا حدث بها مشكلة وتجمدت ستكون مشكلة عالمية لا يستطيع أحد أن يواجهها.