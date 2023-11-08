معهد الخدمة الاجتماعية ببورسعيد: قدمنا بحثا لوزيرة التضامن عن مشاكل الصيادين

قال الدكتور عبد العزيز حسين عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد، إن المعهد قدم لنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بحثًا شاملًا عن حاجات ومشكلات الصيادين في منطقة المطرية بالدقهلية، وذلك خلال زيارتها أمس للمحافظة، ولقاء الصيادين ضمن مبادرة «بالوعي مصر تتغير للأفضل».

وأضاف «عبد العزيز» أن الوزيرة تعرفت على مشكلات الصيادين من خلال البحث واتخذت 6 قرارات فورية عالجت وحلت مشكلاتهم مباشرة، مشيرًا إلى أن البحث استغرق أسبوع ما بين التجهيز والوصول للصيادين والخروج بنتائج وقرارات الوزيرة بالعلاج الفوري لمشكلاتهم.

وأشاد عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالدعم والتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ودور وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الدقهلية، مؤكدا أنه منهج جديد في سياسة الدولة، ومبشر بالخير.

100 طالب شاركوا بالبحث

وأوضحت دكتورة علياء شاهين مدرس التخطيط الاجتماعي ومنسق برنامج وعى بالمعهد أن البحث الميدانى للتنمية الاجتماعية تحت إشراف عميد معهد الخدمة الاجتماعية وبمشاركة 100 من طلاب الخدمة الاجتماعية وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس في بورسعيد واستهدف عينة من 400 إلى 1000 صياد بمنطقة الحزام الآمن ببحيرة المنزلة «بر أمان» لدراسة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وتناول البحث الأوضاع غير الدائمة للصيادين بالمطرية في منطقة «الحزام الأمن بر أمان» ببحيرة المنزلة لتحسين نوعية حياتهم والارتقاء بحياتهم.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي ومعهد الخدمة الاجتماعية ببورسعيد في قضايا الحماية المجتمعية والتعاون في تنفيذ البرنامج الوطني للتربية الأسرية الإيجابية وأنشطته المختلفة وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية والذي يهدفا إلي تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية تؤدي إلي تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة والخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد ولتحقيق هذه الأهداف.

وأشرف على البحث وفد من أعضاء هيئة التدريس وهم الدكتورة مايسة جمال وكيل المعهد للتدريب العملي ورعاية الشباب والدكتورة هبة الله عادل وكيل المعهد لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتورة أماني أيوب رئيس قسم التخطيط الاجتماعي، والدكتورة منال عيد أحمد رئيس قسم البحوث والتدريب والتجريب ودكتور حلمي الصياد مدير وحدة ضمان الجودة بالمعهد وسها سليمان مدير إدارة رعاية الشباب بالمعهد.