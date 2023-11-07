وزيرة التضامن تعلن إدراج الصيادين في منظومة تكافل وكرامة خلال أشهر الزريعة

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، لقاء موسعاً بالصيادين بمركز المطرية، استمعا خلاله إلى مطالب الصيادين ومشاكلهم.

وأكدت وزيرة التضامن أن دعم الوزارة للعمالة غير المنتظمة يأتي في إطار حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وإدراج العاملين بها تحت مظلة القطاع الرسمي للتمتع بكافة مزايا الحماية الاجتماعية والتأمينية.

حصر الصيادين لبحث مشاكلهم مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وقررت الوزيرة إدخال فئة الصيادين إلى منظومة الدعم النقدي تكافل وكرامة، خلال أشهر الزريعة، التي يُمنع فيها الصيد -4 أشهر-، لتوفير حد أدنى من العائد الشهري أثناء أشهر الزريعة لمساعدة الصيادين على تحسين حياتهم والإنفاق على أسرهم.

كما قررت ضم أصحاب المراكب الشرعية والقوارب غير الآلية الأقل من 5 أمتار لمنظومة العمالة غير المنتظمة، وكذلك ضم الصيادين في الفئة العمرية من 60 - 65 من ذوي الحالات الشديدة لبرنامج كرامة.

الصيادون يوجهون الشكر للرئيس السيسي

ووجه الصيادون الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام بشخص الصياد والجهود الخاصة بتطوير بحيرة المنزلة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تعمل على تمكين الصيادين اقتصاديًا والنهوض بأسرهم من خلال توفير العديد من البرامج لرفع مستوى الوعى لديهم لتحقيق التنمية المستدامة للأسرة والأفراد.

وثمن المحافظ دور وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادى والتدريب لصيادي بحيرة المنزلة ورفع درجة الوعى لديهم والنهوض بأسرهم بما يحقق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.