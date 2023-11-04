جمعية الصيد الآلي بكفر الشيخ تطالب الصيادين بصيانة مراكبهم قبل نوات الشتاء

شدد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، على جموع الصيادين من العاملين في مياه البحر الأبيض المتوسط، بضرورة صيانة مراكبهم، وذلك ضمن رحلات الصيد، وذلك قبل حدوث النوات شديدة الأمطار، والمصاحبة لارتفاع الأمواج بمياه البحر المتوسط وقت حدوثها، حفاظا على أرواح العاملين على متن المراكب.

الصيانة أمان حياة

وأوضح «شرابي»، في تصريحات لـ«للوطن»، أهمية صيانة المراكب قبل الدخول في النوات، حتى لا تتعرض مراكب الصيد لأي حالات غرق، جراء عدم صيانتها، وكذلك طاقم الصيادين العاملين عليها لأي مخاطر على حياتهم، جراء عملهم في عرض البحر الأبيض المتوسط.

الحفاظ علي أرواح 50 ألف صياد

وأضاف أن الصيانة لمراكب الصيد، هي صمام أمان للحفاظ علي حياة أكثر من 50 ألف صياد من أبناء البرلس، ومطوبس، وسيدي سالم، في محافظة كفر الشيخ، مشيرا أن سواحل المحافظة المطلة علي مياه البحر الأبيض المتوسط تصل لنحو 118 كيلو متر، والتي تعد أطول سواحل مطلة علي البحر المتوسط، مما تتيح بشكلا كبير بتنشيط مهنة الصيد.