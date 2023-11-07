المتحدث باسم الأمم المتحدة: مصر توافق على نشر فريق أممي تقني إنساني لتقديم المشورة لـ«الهلال الأحمر»

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، بأن المتحدث باسم الأمم المتحدة، أكد أن الحكومة المصرية وافقت على نشر أممي تقني إنساني لتقديم المشورة لجمعية الهلال الأحمر المصري، بشأن توصيل المساعدات لغزة.

أضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة: «الفريق الأممي سيتخذ من مدينة العريش مقرًا له».

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 10468، وأكثر من 27 ألف جريح، جراء هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عدوان 7 أكتوبر الماضي، منهم 4237 طفلا شهيدًا و2719 سيدة و631 مسنًا، وجرى الإبلاغ عن فقدان 1300 طفل.