جوزيب بوريل: الاتحاد الأوروبي يسعى لتقديم مساعدات إضافية لإغاثة غزة

يستمر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ويستمر معه سقوط مئات الشهداء والضحايا كل يوم، كما تسقط مئات المنشآت والمباني وتتحول إلى ركام، بينما يحاول العالم التوصل إلى حل لهدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، أعلن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن سعي الاتحاد الأوروبي لتقديم 10 ملايين يورو إضافية إلى غزة.

وقال جوزيب بوريل إن المجتمع الدولي لديه فرصة أخيرة فقط لحل للصراع الطويل والمستمر منذ سنوات في الشرق الأوسط مؤكدا أنه يدعم دعوة الأمم المتحدة من أجل هدنة إنسانية لإغاثة المدنيين الفلسطينيين والتمهيد للإفراج عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمة جوزيب بوريل، أمام مؤتمر السفراء الأوروبيين في بروكسل، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي ملزم أخلاقيًا وسياسيًا بالمساهمة في إيجاد حل سياسي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال جوزيب بوريل: «التطبيع بين إسرائيل ودول عربية لم يجلب السلام، عكس ما اعتقد الجميع، وما يحدث من قصف لجيش الاحتلال بشكل متواصل على قطاع غزة هو نتيجة فشل سياسي وأخلاقي جماعي».

جوزيب بوريل: الاتحاد الأوروبي يسعى لتقديم مبلغ إضافي لقطاع غزة

وكتب جوزيب بوريل عبر صفحته الشخصية على منصة «إكس»، أن الاتحاد الأوروبي يكثف من التزامه الإنساني تجاه سكان غزة، ويسعى لتقديم مبلغ إضافي قدره 10 ملايين يورو، وسيساعد هذا في توفير المساعدة والمأوى للعديد من المحتاجين، ويأتي ذلك بالإضافة إلى 82 مليون يورو تم تقديمها في شهر فبراير الماضي.

سامح شكري يلتقى جوزيب بوريل

وكان وزير الخارجية المصري سامح سكري عقد اجتماعًا مع جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لبحث تطورات الصراع في قطاع غزة، وشهد الاجتماع، بحسب الخارجية المصرية، مناقشات لتقييم تداعيات الأزمة وضرورة إيصال المساعدات للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.