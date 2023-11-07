عادل حمودة: 200 مليار دولار خسائر إسرائيل في الشهر الأول للحرب على غزة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إن إسرائيل أصبحت ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم مثل أجهزة التجسس، لكنها فشلت في التنبؤ بطوفان الأقصى، وهو ما يثير علامات استفهام كبيرة جدا لا يزال بعضها مريب حول ما حدث في عملية طوفان الأقصى، حتى أن البعض يعتقد وجود ما يمكن وصفه بالخيانة أو شراء بعض الضمائر.

إسرائيل بنت جدارا نزل تحت الأرض

وأضاف «حمودة»، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة القاهرة الإخبارية: «المثير للدهشة أن إسرائيل بنت جدارا نزل تحت الأرض عبر الحديد، وإحدى المجندات قالت إن هذا الجدار كان يجعل الجنود يرون أي شيء يمر بجانبه حتى لو كان فأرا.

استمرار الحرب

وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي: «الأهم أن 7 أكتوبر هو يوم احتفال، وهذا اليوم يجمع عليه كل الإسرائيليين لأنه تُرفع فيه كل أعمال السنة، مشددًا على أن إسرائيل لديها مشكلة في البورصة بسبب استمرار هذه الحرب منذ السابع من أكتوبر، إذ خسرت 25 مليار دولار، كما هبط تصنيفها الائتماني».

وذكر أن وزير المالية الإسرائيلي أعلن أن خسائر تل أبيب في الشهر الأول للحرب تقدر بنحو 200 مليار دولار، وهو ما يفوق الاحتياطي الاستراتيجي الإسرائيلي، وهذا يؤدي إلى انهيار في معدل النمو.