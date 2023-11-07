«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن الإعلام الإسرائيلي أعلن أن صافرات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا وقف لإطلاق النار في غزة دون إعادة المحتجزين بالقطاع، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف في مؤتمر صحفي: «سنرد على كل هجوم تتعرض له إسرائيل، ولن نوقف القتال في غزة حتى ننتصر، ونقدر الدعم الأمريكي السخي لإسرائيل، ولن ندخل الوقود إلى قطاع غزة، وندعو سكان غزة مجددا للتوجه إلى الجنوب».