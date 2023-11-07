الصليب الأحمر يعلن تعرض قافلة إنسانية لإطلاق نار في غزة

أعلن الصليب الأحمر تعرض قافلة إنسانية لإطلاق نار في مدينة غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 10468، وأكثر من 27 ألف جريح، جراء هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عدوان 7 أكتوبر الماضي، منهم 4237 طفلا شهيدًا و2719 سيدة و631 مسنًا، وجرى الإبلاغ عن فقدان 1300 طفل.