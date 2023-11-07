ليسوا أرقاما.. حسابات توثق شهداء قطاع غزة (صور)

ليسوا أرقاما... هم حياة كاملة وأشخاص كان لهم أحلام وعائلات ونجاحات وإخفاقات فهم بشر.. بهذه الكلمات القصيرة، بدأت حسابات باسم «شهداء غزة» نشر تفاصيل عن الشهداء الذين استشهدوا في القصف الإسرائيلي المستمر منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، على موقع «تويتر» وتطبيق «تليجرام» الروسي.

قصة الشهيد ميسرة عزمي

ونشر الحساب على موقع التغريدات القصيرة «إكس» (تويتر سابقا)، أول صورة كانت للشهيد ميسرة عزمي الريّس، وهو طبيب، خريج منحة تشيفنينج البريطانيّة، تزوّج منذ أشهر «كان له أحلامٌ وطموحات، طيّب وهادئ ويُحب مساعدة الناس! وكان تاريخ استشهاده 6 نوفمبر 2023».

صورة للشهيدة مع قطتها

ويرصد الحساب اسم الشهيد ودراسته وصورة له وموعد استشهاده، وتشمل الصور لقطات عائلية أو صور مختلفة كانت منشور عبر حسابات الشهداء المختلفة، ومنهم الشهيدة بيسان حلاسة: «وهي طبيبة ، كانت متقنة للغة الإنجليزية، تخفف توترها بالطبخ، تحب الأحصنة وقراءة الكتب وبحر غزة»، واستطرد الحساب «كانت تتمنى أن يكون لها بيت صغير في مكان هادئ كله طبيعة وأشجار»، وتاريخ استشهادها كان في 15 أكتوبر 2023.

استشهاد زوجين

وينشر الحساب صورا لشهداء من مختلف الأعمار، ومنهم صورة الشهيدان دانة السقا وزوجها توفيق الفرا، دانة محامية وتوفيق طبيب أسنان، اللذين تزوّجا في بداية العام وكانا في انتظار مولودهما الأول، قُصف بيتهما واستشهدت دانة وتوفيق والجنين، ولكن القصف الإسرائيلي منعهم من استقبال طفلهما الأول واستشهدا معا في أكتوبر

استشهاد شقيقين

وكتب الحساب عن الشهيدين الشقيقين غانم ومحمد بكر أبو معيلق، معلقا: «غانم الهادئ جدًا، كان يحب مشاهدة التلفاز ولعب كرة القدم.. ومحمد المشاغب، يحب المشاكسة مع الأطفال ولعب الكرة، استشهدوا في بيتهما مع أمهما واثنتين من أخواتهما، وكان تاريخ الاستشهاد: 22/10/2023».