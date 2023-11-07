 القاهرة الإخبارية: إغلاق طريق عام في لبنان بسبب القصف الإسرائيلي

أعلنت القاهرة الإخبارية وقوع قصف إسرائيلي مكثف على القطاع الشرقي لجنوب لبنان، وأن الجيش اللبناني يغلق طريقا عاما بسبب شدة القصف.

طيران الاحتلال الإسرائيلي

كما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مواقع في جبل اللبونة جنوبي البلاد.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، إطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه الشمال، ودعا جيش الاحتلال سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة المتاخمة للحدود مع لبنان إلى «التزام منازلهم وملاجئهم».

مستوطنة كريات

يأتي ذلك بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيارة مدنية قرب بلدة عيناتا جنوبي لبنان، ما أدى إلى استشهاد جدة وحفيداتها الثلاث، فيما أصيبت الأم وبعدها رد «حزب الله» اللبناني باستهداف مستوطنة كريات ‏شمونة في المنطقة الشمالية بأراضي الاحتلال الواقعة على الحدود مع لبنان، بعدد من صواريخ غراد (كاتيوشا).