مراسل «إكسترا نيوز»: مستشفى العريش يتعامل مع مصابي غزة بحرفية عالية

قال كريم رجب مراسل قناة «إكسترا نيوز» من مستشفى العريش، إن المستشفى لا يزال يستقبل الجرحى من الأشقاء الفلسطينيين، وعدد الحالات من المصابين الذين يتوافدون على المستشفى وصل 60 حالة، موضحًا أنه وصلت منذ قليل إلى مستشفى العريش العام حالتان إحداهما كانت لسيدة مصابة بكسر في اليد اليسرى فضلًا عن إصابات متعددة في الصدر، أما الحالة الأخرى فهي لمواطن فلسطيني عبارة عن نزيف في المخ، بالإضافة إلى فقدان في الوعي وبعض الكسور باليد اليسرى.

وأضاف كريم رجب أن كل هذه الحالات بمجرد وصولها إلى مستشفى العريش تذهب إلى التشخيص المبدئي حتى يتم التعامل معها كما ينبغي من جانب الكوادر الطبية.

مستشفى العريش يتعامل مع هذه الحالات بحرفية عالية

وأوضح أن مستشفى العريش يتعامل مع هذه الحالات بحرفية عالية نظرًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إتمام العناية الخاصة بهؤلاء الجرحى وخاصة أن عمليات وصولهم تتزايد لحظة بعد أخرى عندما يتوافر لهم المرور الآمن من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، في ظل إنهاك المنظومة الصحية بالأراضي الفلسطينية.