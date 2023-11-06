مدير مستشفى العريش: إجراء عمليات جراحية دقيقة للمصابين الفلسطينيين

يشكل الفريق الطبي بمستشفى العريش العام ما يشبه بـ«خلية نحل» كبيرة وكاملة، لعلاج المصابين الفلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

وقال الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام في شمال سيناء لـ«الوطن»، إن مستشفى العريش العام تجري عمليات جراحية دقيقة وعالية المستوى، من خلال فريق طبي كبير يتواجد منذ بداية الأحداث.

إجراء 17 عملية جراحية دقيقة

وأكد الدكتور طارق عزت رئيس قسم الأورام بجامعة الزقازيق، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إجراء عدد من العمليات الجراحية للمصابين من قطاع غزة، مشيرا إلى أن الدكتور أحمد عبد العزيز، أستاذ جراحة العظام الشهير بكلية طب القاهرة وطاقمه الطبي ومساعدوه أجروا 17 عملية من عمليات الكسور المعقدة والدقيقة داخل مستشفى العريش العام.

وقال سامي أنور، مدير التخذير بمستشفى العريش العام لـ«الوطن»، إنه يتم إجراء عمليات جراحية للشباب والنساء والأطفال القادمين من قطاع غزة، طوال الوقت، لأنه لا وقت للراحة، تحسبا لوصول أعداد أخرى قادمة من غزة.