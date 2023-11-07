«الصحة»: توقيع الكشف الطبي على مصابين فلسطينيين في مستشفى العريش العام

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه جرى توقيع الكشف الطبي على اثنين من المصابين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى مستشفى العريش العام، لتقديم العلاج اللازم لهما، قادمين من قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

رعاية طبية فائقة لجميع المصابين داخل المستشفيات

أضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار» المذاع على قناة «dmc»، أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة داخل المستشفيات، كما قام أطباء الحجر الصحي في معبر رفح، بتوقيع الكشف الطبي على 166 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 42 طفلا، وجرى تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.

وتابع: «يجري تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، في ظل متابعة وزير الصحة والسكان، المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة».