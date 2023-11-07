كاتب لبناني: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأطفال عن عمد

قال سمير أيوب الباحث والكاتب الصحفي اللبناني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يوسع دائرة الإجرام والإرهاب مشددا على أنه يصل به الإجرام والحقدل استخدام صواريخ أمريكية جديدة ضد سيارة مدنية وهو على يقين أن داخل هذه السيارة يوجد أطفال ويقوم بقتلهم بدم بارد مع جدتهم ويصيب والدتهم.

نرى كل يوم هذه الجرائم في غزة

ولفت «أيوب» فى مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC، مع الإعلامى أسامة كمال، إلى أننا نرى كل يوم هذه الجرائم في غزة، وأطفال غزة، ويبقى هذا على شاشات التلفاز، ولكن ما حدث معي لم أصدق أنني تحملت هذا المنظر وهذا المصاب، وما كان يحدث في هذه اللحظات، واحترقت السيارة بمن فيها، وشاء القدر أن ضغط الصاروخ يقذف بابنة أختي من خلف المقود إلى الخارج وبقيت على قيد الحياة، وكانت تنظر إلى السيارة وهي تحترق، وعندما اقتربت من السيارة لم تكن تتحرك، ونظرت إلي وقالت: «خالي أولادي في السيارة».

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف سيارة أطفال

وأردف: «جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف سيارة أطفال، وعندما ذهبت لمنزل ابنة أختي سرت من نفس الطريق وكنت لوحدي، ولو مقصود يقتلوا الصحفي كانوا استهدفوني، ولا أعلم، عندما عدت على نفس الطريق وقعت هذه الجريمة، وبتقديري هم وجهوا رسالتين بهذه العملية الإجرامية، قتل الأطفال وسكان المنطقة وإجبارهم على الهروب منها».