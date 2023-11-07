خلال شهر.. كيف حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة من سجن إلى مقبرة؟

خلال شهر واحد فقط استطاعت قوات الاحتلال الإسرائيلية أن تحول قطاع غزة الذي عُرف بأنه أكبر سجن مفتوح بسبب تضييقات شرطة الاحتلال على الفلسطينيين العزل ليتحول إلى أكبر مقبرة دون ظهور أي بوادر إلى انتهاء تلك الأزمة قريبًا، وفقما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

غزة من أكبر سجن لأكبر مقبرة

وبحسب الوكالة الفلسطينية، فقد أسفر القصف المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من شهر وتحديدًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن استشهاد أكثر من 10 آلاف مواطن، وهو تقريبًا ضعف عدد الشهداء من اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع خلال السنوات العشر الماضية.

وأضافت الوكالة أن من بين الشهداء أكثر من 4000 طفل، و2000 سيدة، و600 مسن، وبهذا يكون الاحتلال قد دخل موسعة جينيس محطمًا الرقم القياسي بارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين، باستخدام آلاف الاطنان من القنابل المحرمة دوليًا.

شهداء فلسطين

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10.468 شهيدا، وأكثر من 27 ألف جريح.

وأوضحت الوزارة، أن 10305 شهداء ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 163، والجرحى إلى نحو 2300، وذلك منذ السابع من اكتوبر الماضي، مضيفه إن من بين الشهداء 4237 طفلا، و2719 سيدة، و631 مسنا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2350 مواطنا، بينهم أكثر من 1300 طفل.