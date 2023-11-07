الأمم المتحدة: 526 شاحنة عبرت إلى قطاع غزة حتى الآن

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن 526 شاحنة عبرت إلى قطاع غزة حتى الآن منذ 12 أكتوبر الماضي، وأكدت الأمم المتحدة أن 50 شاحنة تقل غذاء وماء وإمدادات طبية ودواء ومستلزمات نظافة دخلت إلى قطاع غزة، أمس الاثنين.

وأكدت الأمم المتحدة في بيان لها، أنه حتى الآن لم يدخل أي وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن مارتن غريفيثس، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، سيشارك في المؤتمر الإنساني الدولي حول غزة الذي تنظمه فرنسا في عاصمتها باريس، يوم الخميس.

الحكومة المصرية توافق على نشر فريق أممي تقني إنساني

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الحكومة المصرية وافقت على نشر فريق أممي تقني إنساني لتقديم المشورة لجمعية الهلال الأحمر المصري، بشأن توصيل المساعدات إلى غزة، وسيتخذ الفريق من مدينة العريش القريبة من رفح مقرًا له.