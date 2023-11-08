هل كان ميناء غزة قلعة للصادرات في الثلاثينيات؟

صورة متداولة لميناء غزة في بداية الثلاثينيات وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها موسم حصاد البرتقال من غزة والتي رصدتها إحدى الصفحات المهتمة بتوثيق التاريخ، وتفاعل العديد مع هذه الصورة التي تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي قبل الاحتلال الإسرائيلي للبلاد، وأخذ العديد يقارن بين الماضي والآن وخاصة بعد أن أصبحت غزة الآن تحت القصف الذي لا يقف.

تصدير غزة للموالح والزيتون

وتواصلت «الوطن» مع الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس السابق، وقال إن ميناء غزة كان من أكبر الموانئ في المنطقة، وكانت غزة تصدر عددا من المنتجات في فترة الثلاثينيات، ولعل أبرزها المنتجات الزراعية وزيت الزيتون والموالح كالبرتقال واليوسفي.

عمق ومساحة ميناء غزة

ميناء غزة واحد من أهم موانئ فلسطين، ويقع على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، ويبلغ عمقه قرابة 970 مترا، ومساحته 48,000 متر مربع.

وقد عملت إسرائيل بعد احتلالها لغزة في النكسة عام 1967، على منع الصيادين فيه من تجاوز 6 أميال عن الشاطئ، فرضت إسرائيل حصارا بحريا عليه وأحكمت عليه الحصار في 2007 بعد تولي حماس السلطة كاملة في غزة.