المستشار محمود فوزى يكشف رؤية «السيسي» وأولوياته حال فوزه في الانتخابات

كشف المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عن ملامح الرؤية المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

وقال في حواره مع جريدة «الوطن»، إن رؤية الحملة تتضمن جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية، خصوصاً فيما يتعلق برؤية وحلم مصر 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا على أن هذه الرؤية شارك في إعدادها مجموعة من الخبراء الوطنيين من كل التيارات السياسية والفكرية.

«فوزي»: الحملة لا تقدم المرشح عبدالفتاح السيسي لأن المواطن يعرفه ويفهمه جيدا

أوضح «فوزي» أن الزعماء يضعون رؤى وليس مجرد برامج، والرؤى تحدد أهدافاً، أما البرامج فتحدد مشروعات، وعادة من يضع البرامج الانتخابية أعضاء مجلس نواب أثناء تقديم أنفسهم للناخبين، أو حتى الحكومة عند الحصول على ثقة مجلس النواب، أما الزعماء الكبار فيقدمون رؤى ويحددون أهدافاً، وفى حالة المرشح عبدالفتاح السيسي، فالحملة لا تقدمه لأول مرة، استنادا إلى أن هناك علاقة وثيقة بينه وبين المواطن، الذى يفهمه جيداً.

العنوان الرئيسي في المحور الاقتصادي

وأضاف «فوزى» أن العنوان الرئيسي في المحور الاقتصادي هو التصنيع والتشغيل والقطاع الخاص، مضيفا أن الغلاء لن يحارب إلا بالإنتاج، وبالتالي زيادة دخلنا، مؤكدا أن تنمية البلد كانت تتطلب بنية أساسية وليس مشروعات لحظية، والجزء الصعب من التنمية الاقتصادية انتهى والقادم أسهل، موضحا أننا أصبحنا الآن مؤهلين للإنتاج واستقبال الاستثمار المحلى والأجنبي بشكل أفضل، ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها الكاملة لكل محور من رؤية حملة المرشح الرئاسي في الوقت المناسب الذى تسمح به قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالدعاية الانتخابية.