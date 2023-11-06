اقرأ في عدد الوطن غدا.. الرئيس السيسي: مصر ستظل الصديق الوفي الحريص على الأشقاء

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الحكومة تضع خارطة تنمية «المثلث الذهبى»

- الرئيس يبحث مع «سيلفا كير» تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات الأزمة السودانية.. ويؤكد: النيل شريان حياة ويجب أن يكون مصدراً للتنمية

- السيسي: مصر ستظل الصديق الوفي الحريص على الأشقاء

- المنطقة تتمتع بالثروات وتمثل فرصة أمام القطاع الخاص للاستثمار فى السياحة والزراعة والصناعة

- انتظام المساعدات لـ«غزة» ومصر تتصدر بـ5208 أطنان

- «التحالف الوطني» يجهز شاحنات جديدة وتنسيق مصرى - فلسطينى لدعم القطاع

- «الأمم المتحدة» تشيد بدور مصر فى تعليم اللاجئين رغم الأزمات العالمية

- خبراء: «القاهرة» توفر امتيازات للمهاجرين

الصفحة الثانية

- «الحسينية».. وجه جديد لـ41 قرية و740

- «التعليم».. إنشاء 48 مدرسة جديدة وإحلال وتجديد 59 أخرى فى قرى المركز

- مدير «الحسينية التعليمية»: المدارس الجديدة قلّلت الكثافة داخل الفصول من 80 إلى 45 طالباً.. و«مرسى»: صيانة 20 ألف جهاز كمبيوتر

- «مجمع سماكين الغرب».. صرح طبى أنقذ المرضى من معاناة السفر للعلاج

- تدشين 61 مشروعاً فى قطاع الصحة بنسبة 97% ضمن المبادرة الرئاسية.. والمجمع يخدم 45 ألف نسمة من أهالى القرية و11 تابعاً فى المناطق المحيطة

الصفحة الثالثة

- «مياه الشرب والصرف الصحى».. تنفيذ 181 مشروعاً.. ونسب التنفيذ تتجاوز 95%

- إنشاء محطة معالجة بمنشأة «أبوعمر» على مساحة 10 أفدنة لخدمة 200 ألف نسمة.. وتنفيذ وصلات الصرف المنزلية لقرى المبادرة الرئاسية فى 41 قرية بمركز الحسينية

- «الغاز الطبيعى».. الخدمة تدخل 34 قرية.. و«الإسكان» تنفذ 6 مشروعات

- 37 مشروعاً بقطاع الشباب والرياضة.. وتطوير 13 كوبرى لتسهيل الانتقال واختصار المسافات.. وإنشاء وحدة حماية مدنية وموقف سيارات بتكلفة 5 ملايين

- «غراب»: 62 مليار جنيه فاتورة المشروعات.. وخطة لإنشاء أخرى ترفيهية بالمراكز والمدن

- محافظ الشرقية: المبادرة الرئاسية «شهادة ميلاد» حقيقية للقرية المصرية وانتهاء تنفيذ 553 مشروعاً.. ونعمل فى 312 أخرى لتحسين حياة المواطنين

- اقتصاد المحافظة يمثل 33% من الناتج المحلى الإجمالى لإقليم قناة السويس

- تلقينا 248 ألفاً و635 طلباً للتصالح فى مخالفات البناء.. وجادون فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

الصفحة الرابعة

- 30 يوماً من «جنون الاحتلال».. إبادة وتدمير

- بعد شهر من العدوان على غزة: إسرائيل فى ورطة والمقاومة تكتب «وفاة نتنياهو» سياسياً

- إسرائيل تخسر سُمعتها العسكرية.. ومخاوف من تبعات «التدخل البرى»

- «الشريف»: العملية العسكرية قد تصل إلى «شهر ونصف».. وإسرائيل لا تتحمل استمرار القتال لمدة طويلة.. و«عبدالواحد»: خسارتها حتمية فى حرب الشوارع

- «فاتورة الحرب».. توقف السياحة ونقص العمالة ونزوح الإسرائيليين وخسائر بالبورصة

- «العمدة»: 750 مليون دولار خسائر يومية و«السيد»: أداء الأسهم الإسرائيلية الأسوأ عالمياً

- «أبوسمرة»: خسائر الاحتلال من العدوان بلا حدود.. والانهيار مستمر بعد استدعاء الاحتياط

- رئيس «الاستقلال الفلسطينى»: غزة أكبر سجن تاريخى مفتوح بالعالم.. والعدوان «نكبة جديدة»

الصفحة الخامسة

- مظاهرات أمام منزل «نتنياهو» ومطالب باستقالته

- «العنانى»: رئيس الوزراء الإسرائيلى يسعى لتحقيق مكسب سياسي

- «حليمة»: المظاهرات تضغط على الحكومة الإسرائيلية

- وشعوب العالم تنتفض للتنديد بمجازر الاحتلال ودعم حقوق الفلسطينيين

- «فهمى»: المظاهرات العالمية متغير جديد لصالح القضية الفلسطينية.. و«الرقب»: أثرت فى الرأى العام العالمى

- «الشرقاوى»: مطالب الإسرائيليين تتلخص فى «المحتجزين ورحيل نتنياهو»

- أستاذ «دراسات إسرائيلية»: المجتمع الإسرائيلى «هش».. والحكومة الحالية ستسقط بعد الحرب

- دور مصر الكبير

الصفحة السادسة

- نيافة الأنبـا تكلا يكتب: السلبية والإيجابية

- إنجي الطوخي تكتب: لم ننسَ فلسطين

- فاروق الدسوقي يكتب: نعرف الحل.. ولا نفعله!

- أحمد عادل حلمي يكتب: كيان لا يعرف الرحمة

الصفحة السابعة

- حسن عبدالموجود يكتب: هل تراجعت الرواية المصرية عربياً؟

- محمد حسن عامر يكتب: يا أوروبيون لا تخلطوا الأوراق (1).. فلسطين وسوريا لا تستويان

- محمد غالب يكتب: صُنع فى تحت الربع

- أمل الحناوي تكتب: «القاهرة الإخبارية».. للتميز عنوان

الصفحة الثامنة

- احتفالات وزغاريد ومواكب على أعتاب «الحسين».. «طاب مولِدُه»

- سِبَح للزباين وحمص للحبايب.. الرزق يحب «المولد»

- مَسَن «عم جمال» لإطعام الزوار احتفالية «عَ السكين»

- فى مكتبة «عم فاروق»: وصلة ذكر.. وكرامات «الإمام»

- «عم حسن» يروى عطش المريدين: «عايش ببركة دعاهم»

- «الصفا والمروة» عمرانة بخير الأهالى: «رز ولحمة ومشاريب»