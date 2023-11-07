تحركات الرئيس السيسي لحل أزمة غزة.. أكثر من 60 اتصالا ولقاء وقمة للسلام

32 يوماً مرت على بدء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، بذل الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية فيها كل الجهد للتهدئة ومحاولة حقن دماء المدنيين في قطاع غزة ورفع المعاناة عنهم، وعدم توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وإيجاد حلول سلمية كبديل عن العنف والصراع، حيث تلقى الرئيس أكثر من 60 اتصالاً هاتفيا ولقاء ثنائيًا مع قادة وزعماء العالم، فضلاً عن عقد قمة السلام في القاهرة ما يؤكد الدور المصري الفاعل في المنطقة، باعتبارها ركيزة أساسية في حل الصراعات والنزاعات.

الرئيس السيسي اليوم يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

في السابع من أكتوبر وعقب عملية طوفان الأقصى تلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول التشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أعرب الرئيسان عن القلق البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث، مع التشديد على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف.

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن

في ذات اليوم تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ملك الأردن تناول أن الاتصال تناول التشاور بشأن مستجدات الأوضاع الراهنة والتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم استعراض التطورات الأخيرة والتشديد على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف، وضبط النفس، حقناً للدماء ومنعاً للمزيد من تدهور الأوضاع.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي

في اليوم الثاني للأزمة تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي شهد التباحث حول التطورات المتلاحقة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أكد شارل ميشيل حرص الجانب الأوروبي على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى مع الرئيس في هذا الخصوص، بهدف إنهاء حالة العنف والتوتر المتصاعد التي تنذر بعواقب خطيرة.

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني

استمرت الاتصالات من الأطراف المعنية حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، حيث بحث الرئيسان حالة التصعيد الأمني والعسكري على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، وأشارا إلى خطورة غياب الأفق السياسي وتفاقم الأوضاع الراهنة على النحو الذي يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.

اليوم الثالث للأزمة الرئيس يتلقى اتصالا من المستشار الألماني

في اليوم الثالث للأزمة تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني أولاف شولتز، لبحث الجهود الرامية لوقف التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم التوافق على أهمية العمل المكثف نحو وقف التصعيد العسكري، للحيلولة دون انجراف الوضع إلى دوائر مفرغة من العنف والمعاناة الإنسانية، أخذاً في الاعتبار التداعيات الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الإمارات

في ذات اليوم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تناول الاتصال تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والجهود الجارية لوقف التصعيد العسكري الجاري. وفي هذا الإطار توافق الرئيسان على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف، لحماية المدنيين وحقن الدماء.

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من مستشار النمسا

كما تلقى الرئيس السيسي اتصالاً اتصالا هاتفيا من كارل نيهامر مستشار النمسا، للتباحث حول تطورات الأحداث الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والجهود المطلوب القيام بها دولياً وإقليمياً لاحتواء الموقف ووضع حد للعنف الدائر وما يتسبب فيه من إزهاق لأرواح المدنيين، لاسيما في ضوء ما يفرضه الوضع الحالي من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، وأكد الرئيس ضرورة دفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرضي

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، تناول الجهود الجارية لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث توافق الرئيسان في هذا الصدد على أهمية تضافر جميع الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لحث الأطراف على تغليب مسار ضبط النفس، والابتعاد عن دوامة العنف لتجنيب المدنيين تبعات هذا التصعيد.

الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، تناول التباحث حول التطورات المتصاعدة للأزمة الراهنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، حيث توافق الرئيس وسكرتير عام الأمم المتحدة بشأن ما تمثله الأزمة من خطورة على السلم والأمن في المنطقة، وضرورة التوصل لوقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات.

اتصال هاتفي من ولي العهد السعودي

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التباحث حول مستجدات التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وما يشكله من خطورة كبيرة على حياة المدنيين، وتهديد لاستقرار المنطقة. وقد تم التشديد خلال الاتصال على أهمية ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة وتغليب صوت العقل ومسار التهدئة، منعاً لتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وخروجها عن السيطرة.

اتصالات مع الرئيس التركي

في اليوم الرابع للأزمة تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناول التشاور بشأن جهود احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ظل التطورات المتلاحقة على هذا الصعيد التي تنذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، حيث توافق الرئيسان بشأن أهمية حث كافة الأطراف على الوقف الفوري للمواجهات والعنف، وتجنيب تعريض المدنيين لمزيد من الخطر.

اتصالات من سلطان عمان

في اليوم الخامس تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، تناول تطورات التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ضوء التداعيات الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة، والمعاناة الإنسانية المتصاعدة التي يتكبدها المدنيون بسبب النزاع

مناقشة المستجدات مع أمير دولة قطر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، حيث تم استعراض الاتصالات المكثفة الجارية مع مختلف الأطراف المعنية للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة.

الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية إيطاليا

في اليوم السادس للأزمة استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وتطرق اللقاء للتطورات الراهنة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تم التوافق على الخطورة البالغة للموقف، وأهمية العمل على وقف التصعيد، وتحقيق التهدئة بين الطرفين، حرصاً على استقرار المنطقة.

اتصالات مع رئيسة المفوضية الأوروبية

كذلك تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث تركز الاتصال على التشاور بشأن التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية.

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء هولندا

كما تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من مارك روته، رئيس وزراء هولندا، تناول التطورات الجارية في قطاع غزة والتصعيد الخطير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حيث توافق الجانبان على خطورة النزاع الحالي لتبعاته الإنسانية الكبيرة على حياة المدنيين.

بحث قضية فلسطين مع سكرتير الأمم المتحدة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، الذي أعرب عن حرصه على مواصلة التشاور مع الرئيس بشأن مستجدات التصعيد في قطاع غزة والمواجهات العسكرية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ضوء التطورات المتسارعة التي تمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

اتصالات مع رئيس وزراء المملكة المتحدة

كذلك تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، تناول التصعيد العسكري في قطاع غزة ومحيطه، حيث توافق الجانبان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.

الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث جرى التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية، والتصعيد العسكري في قطاع غزة .

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي للمرة الثانية

للمرة الثانية منذ بدء الأزمة تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، حيث توافق الجانبان بشأن خطورة الوضع الحالي، خاصةً مع تزايد حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين.

اتصالات بين مصر والبرازيل

كذلك تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، حيث جرى التباحث حول مختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة، وتطورات التصعيد العسكري الجاري، وذلك في ضوء الرئاسة البرازيلية الحالية لمجلس الأمن الدولي.

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء النرويج

كذلك تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من يوناس جاهر ستوره، رئيس وزراء النرويج. تناول التباحث بشأن التصعيد العسكري الجاري في قطاع غزة، حيث أشار الرئيس إلى التحركات والاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف لاحتواء الموقف ومنع تفاقمه، في ضوء التهديد المتزايد للأمن والاستقرار الإقليمي.

اتصال هاتفي مع رئيس وزراء اليونان

تلقى السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث جرى التباحث حول تطورات التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة، وقد تم التوافق في هذا الشأن حول تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لخفض التصعيد باعتباره الأولوية الحالية لتجنب أن يأخذ أبعاداً أوسع تزيد من تعقيد الموقف.

استقال وزيرة خارجية فرنسا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا وشهد اللقاء التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من بوتين

كذلك تلقى الرئيس اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ناقش الرئيسان الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة، وتم استعراض التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وقد توافق الزعيمان على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني، وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم.

مناقشة الأوضاع مع رئيس وزراء كندا

كذلك تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، تناول الأوضاع الراهنة في المنطقة ومستجدات التصعيد العسكري الدائر في قطاع غزة، والجهود التي تقوم بها مصر سواء على المسار السياسي لاحتواء الأزمة ومنع توسعها ونزع فتيل العنف.

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة ورزاء إيطاليا

تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تناول الأوضاع الإقليمية الراهنة والعمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث توافق الجانبان بشأن أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون توسع التصعيد وتعقيد الموقف أمنياً وإنسانياً.

تفاصيل المكالمات مع جو بايدن

كذلك تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة، وارتباطاً بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة.

الرئيس القبرصي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم التوافق بشأن خطورة الموقف بالنظر إلى حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين، فضلاً عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة.

رئيس حكومة إسبانيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من بيدرو سانشيز، رئيس حكومة إسبانيا، دولة الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعرب الزعيمان عن القلق البالغ من استمرار وتيرة العنف المتصاعدة وما صاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية في القطاع على نحو خطير

رئيس وزراء اليابان

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان تناول التباحث بشأن تطورات التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان أهمية مراعاة التبعات الإنسانية الخطيرة للمواجهات المسلحة على حياة المدنيين

استقبال المستشار الألماني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية المستشار الألماني أولاف شولتز، تناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الأوضاع الإقليمية الراهنة والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وتداعياته الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

اتصال هاتفي من رئيس جنوب أفريقيا

كذلك تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، تناول تبادل وجهات النظر بشأن الوضع الإقليمي الراهن والتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة

الأسبوع الثاني للأزمة

وبعد مرور أسبوع من الأزمة واصل الرئيس السيسي جهوده لحل الأزمة حيث تلقى العديد من الأتصالات الهاتفية وعقد اللقاءات.

اتصال هاتفي جديد من الرئيس الأمريكي جو بايدن

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الأنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.

الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، وشهد اللقاء التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ خاصةً تطورات الموقف في قطاع غزة.

الرئيس السيسي يستقبل ملك الأردن

كذلك استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملك الاردن وشهد اللقاء جلسة مباحثات وأعرب الزعيمان عن الارتياح لوتيرة تطور العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، واستعرضا سبل تطويرها في مختلف المجالات تحقيقاً لتطلعات الشعبين المصري والأردني، بالإضافة إلى الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق الدائم على أعلى المستويات السياسية بالدولتين.

اتصال هاتفي من رئيس تركيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناول متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيسان التحركات الجارية لحشد المجتمع الدولي نحو موقف موحد لدفع التهدئة وخفض التصعيد، وثمن الرئيس التركي الدور المصري في تنسيق الجهود الإنسانية وتعزيز مسار السلام، وشدد الرئيسان على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.

اتصال هاتفي ثالث من الرئيس الفرنسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا ثالثاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث ناقش الرئيسان آخر مستجدات التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة، وجهود احتواء الموقف.

رئيس وزراء هولندا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من مارك روته، رئيس وزراء هولندا، تناول متابعة التباحث بشأن تطورات العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث تم التوافق بشأن أهمية تجنب اتساع رقعة الصراع لما يمثله ذلك من تهديد جسيم لأمن واستقرار الشرق الأوسط.

رئيس وزراء ماليزيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم،حيث بحث زعيما البلدين بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما في ظل التصعيد العسكري الجاري بقطاع غزة.

وفد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الأمريكي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفداً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي، وأكد الرئيس على الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس الأمريكي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء الأزمة في غزة.

رئيسة وزراء الدنمارك

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من مِتَه فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك، تناول التباحث بشأن التطورات العسكرية الجارية في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان الخطورة البالغة للموقف وضرورة تجنب توسع دائرة الصراع لما لذلك من تداعيات إقليمية تهدد الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى أولوية تحسين الأوضاع الإنسانية بالقطاع.

استقبال الرئيس الفرنسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، وأجرى الرئيسان مباحثات على مستوى القمة، تركزت على الاوضاع في غزة وضرورة وقف اطلاق النار وإيصال المساعدات وتجنب توسيع دائرة الصراع.

الرئيس القبرصي

يتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، حيث تم التوافق في هذا الشأن حول ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد باعتباره الأولوية الحالية لتجنب أن يأخذ أبعاداً أوسع تزيد من تعقيد الموقف.

رئيس وزراء الهند

تلقى السيسي اتصالا هاتفيا من ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، جرى فيه تبادل وجهات النظر بين الزعيمين حول مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وخطورة استمرار التصعيد الحالي سواء لآثاره الجسيمة على حياة المدنيين، أو للتهديد الذي يمثله على أمن المنطقة برمتها.

سكرتير الأمم المتحدة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كذلك اتصالا هاتفيا من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وشهد التباحث حول مستجدات الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف التصعيد في قطاع غزة.

اتصال هاتفي ثالث من الرئيس الأمريكي

ومع ازدياد معاناة المدنيين في غزة في الأسبوع الثالث للأزمة تلقى الرئيس السيسي ثالث اتصال من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقشا مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ومستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية الحيلولة دون توسّع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي، وأكد الرئيس موقف مصر الثابت برفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير.

رئيس وزراء الممكلة المتحدة

تلقى كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة تناول مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً للدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية.

رئيس الوزراء الهولندي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من مارك روته رئيس الوزراء الهولندي تناول مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة.

الرئيس السيسي يستقبل المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأسبوع الرابع للأزمة سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، تناول الملفات الإقليمية وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث وجهت المديرة التنفيذية الشكر لمصر على الدور القيادي المحوري الذي تقوم به لتقديم الدعم لأهالي القطاع، سواء من خلال الدعم المصري المباشر، أو عن طريق تنسيق المساعدات المقدمة من الأطراف الدولية، بما فيها برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الأممية الأخرى ذات الصلة.

الرئيس السيسي يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية

في ذات اليوم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، وشدد الرئيس في هذا الصدد على ثبات الدعم المصري لمؤسسات الدولة اللبنانية بما يحافظ على استقرار لبنان وأمن شعبها، وهو ما ثمنه رئيس الحكومة اللبناني مؤكداً أهمية الدور المصري في ترسيخ الاستقرار بلبنان، بما يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين.

رئيسة المفوضية الأوروبية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا من أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، تناول تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، حيث تم استعراض الجهود الجارية لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في ضوء الوضع الإنساني المتدهور بالقطاع.

رئيس الوزراء الكندي

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفياً من جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي، الذي حرص على تبادل الرؤى مع الرئيس بشأن تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وقد اتفق الجانبان على تأكيد أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي القطاع، مع ضرورة العمل بجدية على إعادة إطلاق المسار السياسي وصولاً إلى حل الدولتين.

الرئيس السيسي يستقبل مدير المخابرات الأمريكية

ومع دخول الأزمة الشهر الثاني استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية شهد التباحث حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس محددات الموقف المصري في هذا الشأن.