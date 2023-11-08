المستشار محمود فوزي: نحلم بحياة آمنة مستقرة وكريمة لكل مصري

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى إن رؤية الحملة تتضمن في الجانب الاقتصادية منها أن الغلاء لن يحارب إلا بالإنتاج، وبالتالى زيادة دخلنا.

«فوزى»: العنوان الرئيسى فى المحور الاقتصادى هو التصنيع والتشغيل

أضاف «فوزى» فى حواره مع جريدة «الوطن»، أن العنوان الرئيسى فى المحور الاقتصادى هو التصنيع والتشغيل والقطاع الخاص. فتنمية البلد تتطلب بنية أساسية وليس مشروعات لحظية، والجزء الصعب من التنمية الاقتصادية انتهى والقادم أسهل، أصبحنا الآن مؤهلين للإنتاج واستقبال الاستثمار المحلى والأجنبى بشكل أفضل، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها الكاملة فى الوقت المناسب الذى تسمح به قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالدعاية الانتخابية.

وأكد أن حلمنا هو حلم جميع المصريين، حياة آمنة مستقرة.. حياة كريمة لكل إنسان يعيش على أرض مصر، أن نرى مصر فى المكانة التى تستحقها، نستكمل بناء الجمهورية الجديدة التى تقوم على الرخاء والحوار والعدل والمساواة بين الجميع.