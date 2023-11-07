أمانة المهنيين المركزية بـ«مستقبل وطن» تناقش خطة دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور محمود سعد، اجتماعها التنظيمي الدوري، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة عملها لدعم وتأييد المرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمقر الأمانة العامة للحزب.

وشارك في الاجتماع التنظيمي أعضاء هيئة مكتب أمانة المهنيين المركزية، وأمناء المهنيين في جميع المحافظات.

وتناول الاجتماع التنظيمي، مناقشة خطة الأمانة لتكثيف التواجد والتواصل بين المواطنين من خلال تنظيم الفعاليات الخدمية لمختلف الفئات.

تنظيم مجموعة فعاليات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأعلن النائب الدكتور محمود سعد، تنظيم مجموعة فعاليات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تضمن الاجتماع، نقاشًا بين أعضاء هيئة مكتب أمانة المهنيين المركزية، وقيادات الأمانة بالمحافظات عن القضايا المرتبطة باختصاصات الأمانة، واستعراض الإنجازات التي تحققت في المجالات المختلفة وفي إطار بناء الجمهورية الجديدة.

وكانت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن عقدت اجتماعا مهما لمناقشة استعدادات الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة في إطار دعم الحزب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لا سيما مع اقتراب انطلاق فترة الدعاية الانتخابية.

وشارك في الاجتماع، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، والنائب عبدالهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب والأمناء المساعدون وأمناء الأمانات النوعية المركزية.