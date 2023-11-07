حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: أبناؤنا بالخارج قوة عظيمة

أشادت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالمصريين بالخارج ومدى قوتهم وتأثيرهم الإيجابي.

الحملة الرسمية: أبناؤنا بالخارج تعاون حقيقي بين مصر والعالم

وقالت الحملة الرسمية عبر منشورها: «ندرك تمامًا ما يمثله أبناؤنا بالخارج، فهم قوة عظيمة وتمثل جسر تواصل وتعاون حقيقي بين مصر والعالم».

وأضافت الحملة الرسمية: «لذلك، نعمل بكل جهد لتوفير الدعم والمساندة لهم في كل مرحلة وفي كل مجال».