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حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: أبناؤنا بالخارج قوة عظيمة

كتب:

محمد سعيد الشماع
10:03 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أشادت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالمصريين بالخارج ومدى قوتهم وتأثيرهم الإيجابي.

الحملة الرسمية: أبناؤنا بالخارج تعاون حقيقي بين مصر والعالم

وقالت الحملة الرسمية عبر منشورها: «ندرك تمامًا ما يمثله أبناؤنا بالخارج، فهم قوة عظيمة وتمثل جسر تواصل وتعاون حقيقي بين مصر والعالم».

وأضافت الحملة الرسمية: «لذلك، نعمل بكل جهد لتوفير الدعم والمساندة لهم في كل مرحلة وفي كل مجال».

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