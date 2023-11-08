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المستشار محمود فوزي: من مزايا الحوار الوطني وجود ثلاثة رؤساء أحزاب مرشحين رئاسيين

كتب:

محمد طارق
05:10 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى إن الأطر العامة للحملة وضعها المرشح عبدالفتاح السيسى، فتأسست على أنها حملة جامعة تعبِّر عن كل المصريين، وحملة مرنة بمعنى أنها ليس لديها هيكل مغلق على نفسه، وإنما هناك فرصة لكل محب وكل مؤيد للمشاركة بشكل أو بآخر، واستراتيجية الحملة تحترم الدستور والقانون والنظم والضوابط وتراعى الأخلاقيات القويمة.

«فوزى»: الحملة تعتمد على منهج بناء الثقة والحوار مع المواطنين والمنافسين

أضاف «فوزى»، فى حواره مع جريدة «الوطن»، نحن نسير على خُطى مرشحنا، ومرشحنا دائماً يدعو للأخلاق القويمة، وأظن أن الجميع يشهد له بالخلق الكريم، فى نفس الوقت فتحنا أبواب التعامل مع كل المرشحين، فالمنافسة شريفة ومفتوحة، ومن مزايا الحوار الوطنى هو المشهد الرئاسى الانتخابى، فهناك ثلاثة رؤساء أحزاب شاركوا بالحوار الوطنى مرشحون رئاسيون، فالحوار الوطنى بثَّ روح الأمل والتفاؤل، والدولة كانت جادة فى بث هذه الرسائل.

وأكد أن الحملة تعتمد على منهج بناء الثقة والحوار مع المواطنين والمنافسين وتؤمن بأن الجميع على أرضية وطنية واحدة، وأن الانتخابات القادمة فرصة حقيقية لزيادة المساحات المشتركة وهذه كلها قيمٌ تعلمناها فى الحوار الوطنى.

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