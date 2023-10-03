«الوثائقية» تستعرض شهادة الفريق أول متقاعد محمد فوزي خلال حرب الاستنزاف

عرض الفيلم الوثائقي «من أرشيف الجبهة»، المذاع على قناة الوثائقية، شهادة الفريق أول متقاعد محمد فوزي عن حرب الاستنزاف، إذ قال إن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ضغط من أجل إحداث نشاط الجبهة.

شهادة الفريق أول متقاعد محمد فوزي

وقال الفريق أول متقاعد محمد فوزي، خلال الفيلم الوثائقى، إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قال لنا: «أشعروا الإسرائيليين أمامكم أن حياتهم ليست باقية لثاني يوم».

وتابع: «انتقل هذا الكلام بعد ذلك بخطط محلية خلال حرب الاستنزاف لكل قائد جيش ونزلت للفرق وأصبح كل لواء عليه في اليوم تسجيل ماذا عمل وألزمت كل اللواءات الموجودة».