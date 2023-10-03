النائب محمد عبدالعزيز يثمن اختيار محمود فوزي رئيسا لحملة السيسي: اختيار صادف أهله

ثمن النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العفو الرئاسي، تكليف الرئيس السيسي، المستشار محمود فوزي، لرئاسة حملته الانتخابية.

وكتب محمد عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» قائلا: «كل الأمنيات بالتوفيق للأخ والصديق العزيز معالي المستشار محمود فوزي لاختياره رئيسا للحملة الانتخابية الرسمية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والممثل القانوني للحملة».

وتابع «عبدالعزيز» حديثه: «المستشار محمود فوزي كما عهدته دائما مخلصا شديد الوطنية وصاحب أفق واسع ورؤية ثاقبة في القانون والسياسة، وقد رأينا مجهوداته واضحة برئاسته الأمانة الفنية للحوار الوطني مستوعبا كل الآراء والأفكار.. اختيار صادف أهله وكل الأمنيات بالتوفيق والتقدم».

وأعلنت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بيانا قالت فيه: «شعب مصر العظيم.. بناءً على ما أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن، بالاضطلاع بمسؤوليتي الوطنية تلبية لندائكم لاستكمال الحلم، وامتدادا لسعْينا المشترك من أجل مصر، وما عقدت عليه العزم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية».

وقال الرئيس السيسي، خلال منشور على الصفحة: «كلّفت المستشار محمود فوزي، برئاسة حملتي الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن يكون ممثلي القانوني به.. والله ولي التوفيق».