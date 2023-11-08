محيي إسماعيل.. القيصر الذي جسد 17 عقدة نفسية

يحتفل الفنان محيي إسماعيل بعيد ميلاده الـ76، وهو واحد من أبرز الفنانين المصريين الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية.

بداية فنية

ولد محيي إسماعيل في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة عام 1940، ودرس الفلسفة في جامعة عين شمس، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1965، ومنذ بدايته الفنية، عشق محيي إسماعيل الأدوار المركبة التي تتطلب دراسة وتحضيرًا جيدًا، وقد جسد العديد من العقد النفسية في أفلامه، مما جعل البعض يظن أنه مريض نفسيًا.

تكريم الرئيس السادات

في عام 1984، قدّم محيي إسماعيل دورًا مميزًا في فيلم «الأخوة الأعداء» أمام نور الشريف وحسين فهمي، وجسّد فيه شخصية شاب مضطرب نفسيًا يعاني من عقدة النقص، وأشاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالأداء الرائع لمحيي إسماعيل، وكرّمه وأهداه شقة.

17 عقدة نفسية

لُقب محيي إسماعيل بألقاب عدّة، منها «القيصر»، وقال في أحد تصريحاته الإعلامية، إنّه جسد تقريبا 17 عقدة نفسية في أفلامه، ودرس هذه العقد بشكل علمي كي يمثلها.

أعمال محيي إسماعيل

ومن أبرز أعمال محيي إسماعيل في السينما، «بئر الحرمان، والمعركة الملعونة، ومن عظماء الإسلام، وصور ممنوعة، وخلي بالك من زوزو، والإخوة الأعداء، والرصاصة لا تزال في جيبي، وزهور برية، وانتهى الحب، ومولد يا دنيا، ودعونا نحب، والشياطين، والأقمر، ووراء الشمس، وشهد الملكة».