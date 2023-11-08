أستاذ علوم سياسية: جنرالات جيش الاحتلال الإسرائيلي يشعرون اليوم بمهانة

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء هو قديم يتجدد مع كل أزمة، جزء كبير منه مرتبط بالفكر الاستراتيجي الإسرائيلي منذ قيام دولتهم، موضحا أن المشروع الصهيوني يطلق على سيناء «درة التاج» أو «صندوق الذهب»، بمعنى أن المكسب الأكبر لتمدد وتوسع الدولة الإسرائيلية هو ضم سيناء لها، موضحا أن جنرالات الجيش الإسرائيلي يشعرون اليوم بمهانة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذا الامتداد سيسمح للدولة العبرية بالكبر والظهور، فدولة إسرائيل صغيرة جدا، والطيارون الإسرائيليون يتدربون في تركيا لأن دولتهم لا تسمح بهذه التدريبات.

الاحتلال الإسرائيلي كان لديه خطة لتحويل جيشه إلى جيش زكي

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الاحتلال الإسرائيلي كان لديه خطة لتحويل جيشه إلى جيش زكي قوامه 100 ألف فقط لكن يمكنه القيام بمهام واسعة، شارحا أن الجيش الإسرائيلي لديه أكبر نسبة انتحار في العالم، والجندي الإسرائيلي يظل تحت الاستدعاء حتى سن الخمسين، وكان الجندي يضع المخلاة الخاصة به بجوار الباب دائما، لكن الآن الوضع لم يعد كذلك.

وأضاف أن جنرالات الجيش الإسرائيلي يشعرون اليوم بمهانة، فهم ينظرون إلى أنهم كانوا يقاتلون الجيش المصري قديما، لكن اليوم من نحارب؟ ميليشيات صغيرة؟ وهذا الذي دفعهم لوضع خطط لتطوير الجيش الإسرائيلي، لكن ما حدث في 7 أكتوبر كسر هذه الخطط وعمق العقدة لديهم.