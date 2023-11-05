رئيس حزب المصريين يدين تصريح «القنبلة النووية»: دليل على جرائم دولة الاحتلال

أدان المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول دعوته إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها كأحد الخيارات للقضاء على حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا التصريح إقرار واضح بجرائم الكيان المحتل لغزة.

إسرائيل تمتلك سلاحا نوويا

وقال «أبو العطا» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هذه التصريحات غير المسئولة من قيادات الاحتلال تُعد إعلانًا صريحًا وصارخًا وإقرارًا واضحًا بما يقوم به جيش الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، وتحديدًا الجرائم التي ترتكب يوميًا ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف رئيس حزب «المصريين» أن تصريح الوزير الإسرائيلي يُعد أول اعتراف من حكومة الاحتلال بامتلاك أسلحة نووية، مؤكدًا أن مجلس الأمن يجب أن يتخذ إجراءات بحق إسرائيل، خاصة أن هناك خطرًا يلوح في أفق المنطقة والعالم في أعقاب هذا التهديد الغير مسئول والذي كشف عن كارثة كبرى.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية على رفض التام لمثل هذه التصريحات الإسرائيلية التي تُعد إرهاب دولة وتدفع المنطقة إلى حرب شاملة، مشيرًا إلى أنها كشفت عن طبيعة إرهابية وعدوانية أعضاء حكومة الاحتلال القابعة في تل أبيب.

واختتم: «العقاب الجماعي الذي يتم في حق الأشقاء الفلسطينيين العُزل هو جريمة حرب مكتملة الأركان والمكان الطبيعي للمسئولين الإسرائيليين الأن هو محكمة العدل الدولية، خاصة بعد خروج وزير بالحكومة الإسرائيلية المتطرفة والإدلاء بمثل هذه التصريحات السافرة العدوانية، ما يؤكد أن إسرائيل كيان قائم على الاحتلال ويمارس كافة أنواع الجرائم بشكل علني ضاربًا بالقوانين الدولية عرض الحائط».