«الخارجية اللبنانية»: تحضير شكوى عاجلة لمجلس الأمن ضد دولة الاحتلال
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أ ش أ
11:47 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
الخارجية اللبنانية
أعلن وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب أن الوزارة بدأت بتحضير شكوى جديدة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لتقديمها غدا ضد إسرائيل لما ارتكبته من جريمة في الجنوب اللبناني مساء اليوم والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة أطفال وسيدة.
استشهاد لبنانيين
وكانت الخارجية اللبنانية قد أعلنت التقدم بشكوتين في وقت سابق إحداهما خاصة باستشهاد صحفي بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا للصحفيين في الجنوب اللبناني، والأخرى خاصة باستخدام إسرائيل لقنابل فسفورية محرمة دوليا في قصف مناطق بالجنوب اللبناني مما أدى إلى خسائر فادحة في الثروة الشجرية والغابات والمزاعر بالجنوب.