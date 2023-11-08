المقاومة الفلسطينية تدمر 110 آليات إسرائيلية مدرعة بينها 66 دبابة

كشفت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أنها دمرت 12 دبابة منذ صباح أمس، وأنها منذ بداية الدخول البري الإسرائيلي استطاعت تدمير 110 مركبات مدرعة بما في ذلك الدبابات.

66 دبابة من طراز ميركافا

ووفقًا للإحصائيات، تشير إلى أن جيش إسرائيل في فلسطين المحتلة فقد 66 دبابة من طراز ميركافا، وهي صناعة عسكرية إسرائيلية مرموقة، خلال فترة 30 يومًا منذ بداية الحرب مع الفصائل الفلسطينية واللبنانية منذ 7 من أكتوبر الماضي.

صواريخ ياسين 105 المضادة للدبابات

وبحسب البيان جديد صادر عن المقاومة الفلسطينية، تم تدمير دبابتين تابعتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مخيم الشاطئ في قطاع غزة باستخدام صواريخ ياسين 105 المضادة للدبابات.

كما ذكرت أنه تم تدمير 3 دبابات أخرى وناقلة جند مدرعة وجرافة في نفس المنطقة.