منذر رياحنة يدعم فلسطين: دعونا نستمر بنفس قوة يوم العيد في 7 أكتوبر

حرص الفنان منذر رياحنة على مواصلة دعمه للقضية الفلسطينية ضد جرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

منذر رياحنة يواصل دعم فلسطين

شارك منذر رياحنة جمهوره بفيديو لعدد من التصريحات الخاصة له عن فلسطين وعلق عليه: «دعونا.. نستمر بنفس الروح أو بنفس عدد الأرواح التي سقطت إلى السماء دعونا نستمر بنفس قوة يوم العيد يوم 7 أكتوبر، وندعو الله في لحظة يا رب إنه وعدك وإننا ننتظر».

دعم الفنانين للقضية الفلسطينية

يذكر أن عدد كبير من الفنانين حرصوا على دعم القضية الفلسطينية منهم كريم عبد العزيز ومحمد سلام وشريهان ودنيا سمير غانم وروجينا وأشرف زكي وإلهام شاهين وريهام عبد الغفور وحنان مطاوع ودينا الشربيني وعمرو يوسف وغيرهم.