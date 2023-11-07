الفنانة لطيفة: أتمنى تحرير فلسطين وأنا على قيد الحياة

تواصل الفنانة لطيفة، دعم الشعب الفلسطيني، ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وكتبت لطيفة عبر «إنستجرام»: «‎اتولدنا اتعلمنا من تاريخ النكبة 48 أن فلسطين احتُلت، وعشنا القضية مع فلسطين ومع الناس في غزة مع التهجير والقذف والدمار».

وتابعت لطيفة: «أدينا عايشين وأتمنى من رب العالمين مالناش قوة غيره مالناش أمل غير فيه.. أن فلسطين تتحرر والقدس تتحرر واحنا عايشين».

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الفنانين أعلنوا دعم الشعب الفلسطيني، من بينهم كريم عبد العزيز وشيريهان ومحمد سلام وكنده علوش وحلا شيحا.