الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة قلقيلية من عدة محاور، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وورد أن عدة آليات تابعة لجيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، وفرق مشاة، اقتحمت قلقيلية وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة.

وداهم الجنود منازل عدد من المواطنين في المناطق التي شملها الاقتحام، وهي حي كفر سابا، وحي النقار، وحي القرعان، وشارع السوق، وشارع جلجولية، ومحيط مقر جامعة القدس المفتوحة، فيما أفاد شهود عيان أن القناصة انتشروا على أسطح بعض المنازل والبنايات.