رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية

كتب:

أحمد عادل موسى
06:48 ص | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة قلقيلية من عدة محاور، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وورد أن عدة آليات تابعة لجيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، وفرق مشاة، اقتحمت قلقيلية وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة.

وداهم الجنود منازل عدد من المواطنين في المناطق التي شملها الاقتحام، وهي حي كفر سابا، وحي النقار، وحي القرعان، وشارع السوق، وشارع جلجولية، ومحيط مقر جامعة القدس المفتوحة، فيما أفاد شهود عيان أن القناصة انتشروا على أسطح بعض المنازل والبنايات.

اقرأ المزيد:

«سأدفن أطفالي وأواصل عملي».. فاجعة طبيب في غزة فوجئ بجثامين عائلته بالمستشفى

قصف عنيف من الزوارق الإسرائيلية على مخيم الشاطئ في غزة

نائبة الرئيس الأمريكي: يجب حماية أرواح المدنيين في غزة واحترام القانون الدولي

علي الدين هلال: ما يحدث في قطاع غزة جريمة مكتملة الأركان بمباركة أمريكية

«الأونروا»: منع إسرائيل دخول الوقود إلى غزة حكم إعدام بحق الفلسطينيين
بقلم أحمد عادل موسى