علي الدين هلال: ما يحدث في قطاع غزة جريمة مكتملة الأركان بمباركة أمريكية

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن ما يحدث في قطاع غزة عبارة عن جريمة مكتملة الأركان سواء من الناحية الأخلاقية أو الدينية أو الإنسانية أو القانونية، وتتم هذه الجريمة بمباركة الولايات المتحدة الأمريكية.

تدمير الكثير من المباني

وتابع «هلال»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الثلاثاء، أن القوى الكبرى مثل روسيا والصين لديهما صوتًا مرتفعا في القضية الفلسطينية ولكن تأثيرهما محدود، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال قامت بشن الحرب على قطاع غزة منذ شهر تقريبًا، وقامت بتدمير الكثير من المباني وقتلت عشرات الآلاف من المواطنين.

ولفت إلى أن القضية الفلسطينية هي الرابح الأكبر من الحرب على قطاع غزة لعدة أسباب؛ أولها أن الاهتمام بالقضية تراجع بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وكانت قضية مكافحة الإرهاب هي القضية الرئيسية، وكان يتم الحديث عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في حقوق المشروع بصورة بروتوكولية.

حرب غزة عرفت الشباب في العالم أجمع بالقضية الفلسطينية

وأشار إلى أن الحرب على قطاع غزة عرفت الشباب في العالم أجمع بالقضية الفلسطينية بصورة لم تحدث من قبل، مشيرًا إلى أن بعض اليهود في الولايات المتحدة نظموا مظاهرة ضخمة للمطالبة بوقف إطلاق النار، وهذا الأمر لم يحدث من قبل بهذا العدد والتكرار.