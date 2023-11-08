ابنة الطبيب محمد أبو ناموس: أشعر بالحزن لترك أبي في قطاع غزة

عبَّرت دينا، ابنة الدكتور أبو ناموس، عن مشاعر متباينة تعصف بها عند تفكيرها في مغادرة قطاع غزة، قائلة: «سنذهب إلى هناك حيث يوجد الكهرباء والمياه والإنترنت وكل شيء، ولكن في نفس الوقت أشعر بالحزن لأن أبي سيبقى هنا»، بحسبما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

ومن جانبه، شعر الطبيب محمد أبو ناموس بمشاعر جياشة عندما عانق ابنته، وربما للمرة الأخيرة، وذلك بينما كانت أسرته تستعد لمغادرة غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، وقد قرر البقاء في القطاع لرعاية آلاف الجرحى الذين تعرضوا للقصف الإسرائيلي، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

وتتبع أسرة أبو ناموس، التي تحمل الجنسية المولدوفية، ضمن مئات السكان في غزة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية (الجنسية المزدوجة) ويسمح لهم بالمغادرة إلى مصر عبر المعبر، ويعتبر هذا المعبر الوحيد الذي يسمح للسكان بالخروج من القطاع الفلسطيني المحاصر، ولا يقع على الحدود الإسرائيلية.

أتركوني أركز في عملي

وصرح الطبيب محمد أبو ناموس لوكالة «رويترز»، أثناء جلوسه إلى جانب زوجته وابنته في منطقة الانتظار، بأنه لا يوجد خيار آخر للخروج من الوضع الحالي، وأكد أنه لا يوجد أمان في قطاع غزة بأكمله، ولذا فإنه من الأفضل أن يخرج عائلته حتى يتمكن من التركيز على عمله في علاج المرضى.

وأضاف: «قطعا سأخرجهم لكني سأبقى في قطاع غزة ولن أغادره»

وقرر الطبيب محمد أبو ناموس، الذي يعمل كجراح عظام، البقاء في قطاع غزة لرعاية الجرحى الذين تعرضوا للقصف الإسرائيلي، وقد نقل أسرته من مخيم جباليا إلى منطقة الزهراء السكنية، ثم إلى مخيم النصيرات، ولكنه لم يتمكن من إيجاد مكان آمن للأسرة، وعلى الرغم من ذلك، فإنه قرر ترك الأسرة تغادر إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، بينما يبقى هو في غزة للاهتمام بعمله في علاج المرضى.