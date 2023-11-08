«شادي شاش»: هناك تكامل بين قناتي إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية

قال الإعلامي محمد سعيد محفوظ، مذيع قناة إكسترا نيوز، إنّ هناك تنافسًا بين قناتي إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية، لكنه تنافس محفزًا للنجاح: «نحن محظوظون أنّ هناك منظومة بقيادة أحمد الطاهري، الذي لديه موهبة في استخراج المواهب واكتشافها ودعمها، وإكسترا نيوز تجربة مهمة ومميزة وهي من أنجح التجارب الإعلامية في مدرسة مستقرة».

قناة إكسترا نيوز شهدت الأحداث المهمة كافة في مصر

وأضاف مذيع قناة إكسترا نيوز ، خلال حديثه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة دي إم سي: «قناة إكسترا نيوز عمرها 10 سنوات وشهدت كل الأحداث المهمة في مصر، وكنت من المحظوظين في مشاركة انطلاق قناة إكسترا نيوز التي نقلت الأحداث المهمة بنجاح وأمانة، والآن نعيش فترة ذهبية في القناة لأن هناك التزاما مهنيا».

هناك تكامل بين قناتي إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية

وقال الإعلامي شادي شاش نائب رئيس قناة إكسترا نيوز، إنّ هناك تكاملا بين قناتي إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية، والفارق فقط في التخصصات، إذ إنّ قناة إكسترا نيوز كانت تعتني بالشأن المحلي والإقليمي والدولي قبل تدشين قناة القاهرة الإخبارية».

قناة إكسترا نيوز تعتني بالشأن المحلي

وأضاف نائب رئيس قناة إكسترا نيوز: «الإعلامي أحمد الطاهري فكر في أن نكون قطاع إخباري، وأصبح لدينا 3 قنوات إخبارية وهي القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز وإكسترا لايف»، موضحًا أنّ قناة إكسترا نيوز الآن تعتني بالشأن المحلي وكل ما هو مصري، وأحيانا ما هو مصري ويشتبك مع أحداث إقليمية مثل أحداث فلسطين.