«البيت الأبيض»: إعادة احتلال القوات الإسرائيلية لغزة سيكون خاطئا

أعلن البيت الأبيض، أنه ليس من المناسب إعادة احتلال القوات الإسرائيلية لقطاع غزة، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد البيت الأبيض، أنّ هناك مناقشات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي حول شكل غزة بعد انتهاء الصراع، وأشار إلى أنّ الفصائل الفلسطينية لا يمكن أن تكون جزءًا من المعادلة فيما يتعلق بالحكم في القطاع.

وقف القتال في غزة

وأضاف أنّه حان الوقت لمواصلة السعي لوقف القتال في غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 10 آلاف و468 شهيدًا، وأكثر من 27 ألف مصاب، جراء هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عدوان 7 أكتوبر الماضي، منهم 4237 طفلا شهيدًا و2719 سيدة و631 مسنًا، وجرى الإبلاغ عن فقدان 1300 طفل.