الصليب الأحمر: إسرائيل استهدفت شاحنات مساعدات كانت تتجه لشمال غزة

أعرب هشام مهنا، المتحدث باسم الصليب الأحمر في فلسطين، عن بالغ قلق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بسبب تعرض فريق الصليب الأحمر بقطاع غزة لاستهداف مباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء توجه الفريق للنصف الشمالي من قطاع غزة، برفقة 5 شاحنات، وهي أولى القوافل التي تتجه لشمال القطاع منذ اندلاع الحرب وكانت محملة بالمواد المنقذة للحياة غذائياً وطبياً.

الشاحنات كانت تتجه لمستشفى القدس تعرضت القافلة لاستهداف مباشر

وأضاف مهنا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «أون»: «هذه الشاحنات كانت تتجه لمستشفى القدس تعرضت القافلة لاستهداف مباشر نجم عنه تضرر في شاحنتين وإصابة أحد السائقين، ولكنها إصابة طفيفة فاضطررنا لتغيير وجهتنا، ومن ثم توجهنا لمستشفى الشفاء أوصلنا 4 شاحنات من إجمالي 5 شاحنات، واضطررنا لترك شاحنة».

أثناء خروجنا من نفس المكان رافقنا بعض المرضى لمعبر رفح

وتابع: «أثناء خروجنا من نفس المكان رافقنا بعض المرضى لمعبر رفح وتوجهوا للمستشفيات المصرية عبر معبر رفح وهي خطوة مهمة وجيدة للغاية رغم الصعوبات التي واجهتنا اليوم»، متابعا: «الصليب الأحمر ينظر بنظرة بالغة القلق لتعرض طواقمنا للاعتداء ولايمكن تفسيره لأنه منافٍ لكل القوانين الإنسانية الدولية».