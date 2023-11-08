إسرائيل تقتحم مخيم شعفاط تمهيدا لتفجير منزل الأسير محمد الزلباني

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، وأغلقت مداخله بالكامل ومنعت الحركة فيه، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت مصادر محليه في المخيم بمحاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الطفل محمد باسل الزلياني (14 عاما)، الذي تتهمه إسرائيل بقتل جندي من حرس الحدود على حاجز مخيم شعفاط في شباط الماضي، وذلك تمهيدا لهدمه.

ورافق عملية الاقتحام، الاعتداء على طلبة المدارس والمواطنين ومنعهم من الحركة.